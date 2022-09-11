На Запорожской АЭС полностью остановлен 6-й энергоблок

Советник главы «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что 6-й энергоблок Запорожской АЭС полностью остановлен для осуществления перехода в холодное состояние.

10 сентября советник руководителя российской энергетической компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в пресс-релизе заявил, что этой ночью последний работающий энергоблок на Запорожской АЭС в безопасном режиме был полностью остановлен.

Карчаа уточнил, что 6-й энергоблок ЗАЭС был отключён для начала осуществления перехода блока атомной электростанции в холодное состояние, что позволит значительно сократить риск угрозы ядерной катастрофы ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.