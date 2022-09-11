На Запорожской АЭС полностью остановлен 6-й энергоблок
Советник главы «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что 6-й энергоблок Запорожской АЭС полностью остановлен для осуществления перехода в холодное состояние.
10 сентября советник руководителя российской энергетической компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в пресс-релизе заявил, что этой ночью последний работающий энергоблок на Запорожской АЭС в безопасном режиме был полностью остановлен.
Карчаа уточнил, что 6-й энергоблок ЗАЭС был отключён для начала осуществления перехода блока атомной электростанции в холодное состояние, что позволит значительно сократить риск угрозы ядерной катастрофы ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж