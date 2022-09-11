На Запорожской АЭС остановлен последний работающий энергоблок, его перевели в холодное состояние

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника «Росэнергоатома» Рената Карчаа.

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», сказал Карчаа.

Блок был остановлен ввиду непрекращающихся обстрелов территории АЭС и питающих инфраструктуру станции линий электропередач.

Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило об угрозе полной остановки станции. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что АЭС остановят из-за рисков возникших с ее элетроснабжением.