На Запорожской АЭС остановлен последний работающий энергоблок, его перевели в холодное состояние
Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника «Росэнергоатома» Рената Карчаа.
«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», сказал Карчаа.
Блок был остановлен ввиду непрекращающихся обстрелов территории АЭС и питающих инфраструктуру станции линий электропередач.
Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило об угрозе полной остановки станции. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что АЭС остановят из-за рисков возникших с ее элетроснабжением.
Опубликовано: Тарас Медведев
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