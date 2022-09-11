Молдова запретила авиакомпаниям возобновление полетов в Россию

Управление гражданской авиации Молдовы запретило Air Moldova и другим перевозчикам возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой, заявил в субботу, 10 сентября, вице-премьер Андрей Спыну.

Агентство Reuters заявило в пятницу, что из-за "бесчисленных просьб от молдавских граждан, которые находятся в России и хотят вернуться домой", с 1 октября рейсы между Кишиневом и Москвой, приостановленные после начала российской военной специальной операции в Украине, должны быть возобновлены.

Решение должно было быть одобрено национальным авиационным регулятором.

Однако в субботу управление гражданской авиации Молдовы заблокировало такой шаг. Вице-премьер Спину сообщил, что такое решение вызвано рекомендацией Международного агентства гражданской авиации, а также направлено на обеспечение безопасности воздушного движения.

После начала российской российской спецоперации в Украине, Молдова приостановила полеты в Россию и закрыла свое воздушное пространство. Через месяц оно был частично открыто.