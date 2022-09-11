Госпогранслужба Украины сообщила о количестве отловленных на границе уклонистов с начала СВО

Украинцы призывного возраста стараются любыми путями покинуть территорию страны и массово уклоняются от призыва в ВСУ.

Как сообщила ГПС Украины, с 24 февраля страну пытались незаконно покинуть более восьми тысяч лиц призывного возраста.

5,6 тысячи человек удалось задержать в местах нелегального перехода границы с ЕС.

При этом ГПСУ сообщает, что беглецы предлагают пограничникам немалые взятки. Всего было выявлено 245 таких случаев на сумму более миллиона долларов.

ГРСУ при этом отмечает, что цифры могут быть гораздо выше с учетом лиц призывного возраста, которым все же удалось перейти участки границы, которая на протяжении соприкосновения со странами ЕС не демаркирована.