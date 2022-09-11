Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому судну у острова Лесбос
Береговая охрана Греции сообщает, что судно двигалось в территориальных водах Греции и не подчинилось приказу патрульного катера.
Катер береговой охраны Греции во время патрулирования акватории Эгейского моря у острова Лесбос обнаружил турецкий корабль в своих территориальных водах.
На требования патруля остановиться судно не отреагировало и попыталось уйти от преследования.
В итоге патрульный катер открыл огонь, а турецкое судно ушло в сторону Турции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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