Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому судну у острова Лесбос

Береговая охрана Греции сообщает, что судно двигалось в территориальных водах Греции и не подчинилось приказу патрульного катера.

Катер береговой охраны Греции во время патрулирования акватории Эгейского моря у острова Лесбос обнаружил турецкий корабль в своих территориальных водах.

На требования патруля остановиться судно не отреагировало и попыталось уйти от преследования.

В итоге патрульный катер открыл огонь, а турецкое судно ушло в сторону Турции.