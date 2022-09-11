Пять человек погибли в Новой Зеландии после столкновения катера с китом

Пять человек погибли после того, как в Новой Зеландии перевернулcя катер с туристами-любителями птиц. Скорее всего, причиной стало столкновение корабля с китом. В этом месте, недалеко от города Каикоура, их много.

На борту 8,5-метрового катера находились 11 человек, сообщает The Guardian. В основном это были женщины старше 50 лет. Шесть из них были спасены, тела остальных пяти были извлечены изнутри судна водолазами-полицейскими. В течение всего дня местные жители помогали в спасательной операции, но холодная вода оставляла мало надежды на спасение всех.

Полиция расследует дело, причина аварии пока не известна. Однако столкновение с китом весьма вероятно, так как вода в тот день была спокойной и не было никаких признаков риска поломки лодки.

Крейг Макл, мэр Каукуры, сообщил Associated Press, что ранее в этом районе видели несколько кашалотов, а также несколько горбатых китов, которые являются мигрирующими животными.

После возможного столкновения с одним из этих животных части лодки могли удариться о дно. Ледяная вода способствовала гибели пассажиров. Он добавил, что уже думал о возможности столкновения лодок с китами в прошлом, принимая во внимание количество этих животных, часто посещающих регион.

Каикоура — популярное место для наблюдения за китами. Морское дно здесь резко обрывается вплотную к берегу, создавая глубину и хорошие условия для жизни кашалотов и других видов крупных водных млекопитающих.

Многие компании предлагают морские прогулки или полеты на вертолете, чтобы туристы могли вблизи увидеть китов, дельфинов и других морских существ.