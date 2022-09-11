Пенсионеры из стран ЕС оккупировали курорты Турции и Египта на отопительный период
Для европейских пенсионеров более дешевым способом пережить зиму и не замерзнуть стал отъезд в теплые страны, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Направления отдыха Турция, Греция и Египет перегружены потоком туристов из ЕС, отметили в Ассоциации.
«В связи с приостановкой поставок российского газа в ЕС эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, которые хотят сэкономить на зимовке в теплых краях», — говорится в сообщении.
Турция уже отмечала ранее, что намерена принять в осенне-зимний сезон вдвое больше туристов, чем в 2021 году. К слову, из-за высокой инфляции в Турции курс евро позволяет экономить и на продуктах.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж