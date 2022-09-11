Пенсионеры из стран ЕС оккупировали курорты Турции и Египта на отопительный период

Для европейских пенсионеров более дешевым способом пережить зиму и не замерзнуть стал отъезд в теплые страны, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Направления отдыха Турция, Греция и Египет перегружены потоком туристов из ЕС, отметили в Ассоциации.

«В связи с приостановкой поставок российского газа в ЕС эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, которые хотят сэкономить на зимовке в теплых краях», — говорится в сообщении.

Турция уже отмечала ранее, что намерена принять в осенне-зимний сезон вдвое больше туристов, чем в 2021 году. К слову, из-за высокой инфляции в Турции курс евро позволяет экономить и на продуктах.