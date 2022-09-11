Карл III официально провозглашен главой Австралии и Новой Зеландии

Новый британский монарх Карл III был официально провозглашен главой государства в Австралии и Новой Зеландии во время церемоний, прошедших в столицах обеих стран. Роль британского монарха как главы государства здесь символична.

В столице Новой Зеландии Веллингтоне перед зданием парламента состоялось провозглашение нового монарха.

Выступая на ступенях парламента перед собравшейся толпой, премьер-министр Джасинда Ардерн сказала, что церемония стала признанием того, что сын умершей королевы Елизаветы II "Его Величество король Карл III является нашим государем". Она добавила, что сейчас Новая Зеландия вступила в период перемен.

"Король Карл неизменно демонстрировал глубокое уважение к нашему народу, что он очень ценил. Не сомневаюсь, что дальше будет еще лучше", - добавила Ардерн.

В Австралии генерал-губернатор Дэвид Херли, как представитель британского монарха, провозгласил короля Чарльза главой государства в парламенте в столице Канберре.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил 22 сентября днем ​​траура по умершей королеве. Этот день будет государственным праздником. Альбанезе подтвердил, что он поедет в Лондон на похороны Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября.

И в Австралии, и в Новой Зеландии, как и в Канаде, роль британского монарха как главы государства символична. Эти страны входят в Содружество Наций, также известное как Британское Содружество.