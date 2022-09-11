Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III с избранием на престол
Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, кто поздравил Карла III с избранием на британский престол.
10 сентября ежедневная британская газета The Telegraph назвала имя мирового лидера, одержавшего победу в гонке за звание первого поздравившего нового Короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии с избранием на престол.
По данным обозревателей The Telegraph, президент Российской Федерации Владимир Путин первым из политических лидеров направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол, с которым Путин неоднократно встречался лично.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж