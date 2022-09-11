Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III с избранием на престол

Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, кто поздравил Карла III с избранием на британский престол.

10 сентября ежедневная британская газета The Telegraph назвала имя мирового лидера, одержавшего победу в гонке за звание первого поздравившего нового Короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии с избранием на престол.

По данным обозревателей The Telegraph, президент Российской Федерации Владимир Путин первым из политических лидеров направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол, с которым Путин неоднократно встречался лично.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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