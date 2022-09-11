Запорожская АЭС полностью остановлена

Эксплуатация контролируемой Россией Запорожской АЭС остановлена. В рамках мер безопасности 6-й энергоблок ночью был отключен от электросети, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на украинскую компанию "Энергоатом".

Это был последний действующий блок электростанции.

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью, в 3:41 энергоблок №6I Запорожской АЭС был отключен от электросети. Идет подготовка к его остыванию и переводу в зимнее состояние", — говорится в релизе.

В компании, которая управляет украинскими АЭС, отметили, что в последние дни 6-й энергоблок вырабатывал энергию только для нужд электростанции. Это был последний работающий блок АЭС. Как уточняется, в результате российского обстрела были повреждены все линии, соединяющие объект с украинскими энергосистемами.

Вечером в субботу, 10 сентября, после восстановления работы одной из этих линий, электростанция получила возможность получать энергию для собственных нужд из энергосистемы Украины.