Запорожская АЭС полностью остановлена

Эксплуатация контролируемой Россией Запорожской АЭС остановлена. В рамках мер безопасности 6-й энергоблок ночью был отключен от электросети, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на украинскую компанию "Энергоатом".

Это был последний действующий блок электростанции.

"Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью, в 3:41 энергоблок №6I Запорожской АЭС был отключен от электросети. Идет подготовка к его остыванию и переводу в зимнее состояние", — говорится в релизе.

В компании, которая управляет украинскими АЭС, отметили, что в последние дни 6-й энергоблок вырабатывал энергию только для нужд электростанции. Это был последний работающий блок АЭС. Как уточняется, в результате российского обстрела были повреждены все линии, соединяющие объект с украинскими энергосистемами.

Вечером в субботу, 10 сентября, после восстановления работы одной из этих линий, электростанция получила возможность получать энергию для собственных нужд из энергосистемы Украины. 

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    "Поэтому принято решение об остановке 6-го энергоблока и переводе его в наиболее безопасное состояние - холодной остановке", - говорится в релизе "Энергоатома".

    Как добавили в "Энергоатоме", в случае повторного выхода из строя линий, соединяющих электростанцию ​​с энергосистемой Украины, что оценивается как высокий риск, станция будет использовать дизель-генераторы. Компания заявила, что предпринимает шаги для доставки дополнительного топлива на объект. 

    "В целях предотвращения аварийной ситуации на электростанции необходимо прекратить обстрелы линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской сетью и создать демилитаризованную зону вокруг объекта. В дальнейшем ЛЭП можно будет отремонтировать, можно будет гарантировать включение и дальнейшую безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", — говорится в пресс-релизе.

    Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. После начала российской спецоперации в Украине 24 февраля, в начале марта объект был захвачен российскими войсками.

    На электростанции дислоцировано около 500 российских солдат.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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