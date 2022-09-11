Каждый второй немец недоволен министром экономики Хабеком

Согласно опросу, министр экономики Роберт Хабек явно теряет общественную поддержку в разгар энергетического кризиса.

Почти половина опрошенных (49 процентов) считают, что Хабек в настоящее время плохо справляется со своей работой (26 % в начале июня).

В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения Insa от имени «Bild am Sonntag», 34 процента (июнь: 51 процент) в настоящее время подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу.

Хабек потерял популярность и как возможный канцлер: согласно опросу, министр охраны климата в настоящее время получил бы всего 19 процентов голосов, если бы проводились выборы канцлера прямым голосованием.

Он уступает лидеру ХДС Фридриху Мерцу (23 процента) и действующему канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ, 24 процента).

В середине августа 25 процентов заявили, что хотят избрать Хабека канцлером — он опередил Мерца (19 процентов) и Шольца (18 процентов).