Каждый второй немец недоволен министром экономики Хабеком
Согласно опросу, министр экономики Роберт Хабек явно теряет общественную поддержку в разгар энергетического кризиса.
Почти половина опрошенных (49 процентов) считают, что Хабек в настоящее время плохо справляется со своей работой (26 % в начале июня).
В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения Insa от имени «Bild am Sonntag», 34 процента (июнь: 51 процент) в настоящее время подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу.
Хабек потерял популярность и как возможный канцлер: согласно опросу, министр охраны климата в настоящее время получил бы всего 19 процентов голосов, если бы проводились выборы канцлера прямым голосованием.
Он уступает лидеру ХДС Фридриху Мерцу (23 процента) и действующему канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ, 24 процента).
В середине августа 25 процентов заявили, что хотят избрать Хабека канцлером — он опередил Мерца (19 процентов) и Шольца (18 процентов).
Опубликовано: Тарас Медведев
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