Франция решила сэкономить на Эйфелевой башне

Власти Парижа пришли к выводу, что в условиях подорожания электроэнергии подсветка одного из символов Франции обходится городу слишком дорого.

На данный момент огни подсветки Эйфелевой башни выключаются в час ночи. Согласно документу, который планируют обнародовать во вторник, все огни будут гасить без четверти полночь, как только башню будет покинута последними посетителями.

Мэрия Парижа прекрасно понимает, что большой прибыли на погашенной подсветке не будет, но руководство города полагает, что это действо настроит на экономию простых горожан.