Португалия перестала выдавать «золотые визы» гражданам России

Правительство Португалии перестало выдавать «золотые визы» гражданам России, позволяющие получить мгновенный вид на жительство в обмен на инвестиции.

10 сентября испанское интернет-издание Publico сообщила, ссылаясь на информацию предоставленную Службой иностранцев и границ Португалии, сообщила о том, что португальское правительство приостановило выдачу «золотых виз» россиянам.

Отмечается, что с февраля 2022 года десять граждан России пытались получить вид на жительство в обмен на инвестиции, но Служба иностранцев и границ Португалии отказала в получении «золотой визы» каждому, кто подал заявление на получение португальской визы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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