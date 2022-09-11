СНБО Украины заявило о начале украинской спецоперации по демилитаризации России

Сомнительные успехи в прорыве линии соприкосновения в Харьковской области вскружили головы некоторым украинским политикам.

Так известный своими заявлениями глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев больше не устроят планы по освобождению бывших украинских территорий.

Новая задача ВСУ лежит в той же плоскости, что и российская специальная военная операция. Но речь уже идет о демилитаризации России.

«ВСУ остановится там, где будут кончаться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии», - заявил Данилов.

Данилов отметил при этом, что киевский режим не устраивают цели по сдаче Крыма и Донбасса и российские репарации. Теперь нацистский режим и его западные союзники намерены добиться «полной капитуляции России».