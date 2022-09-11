Рамзан Кадыров пообещал обязательно вернуть оставленные города Украины и взять Одессу

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале 11-минутную аудиозапись, в которой о ходе прокомментировал субботние (10 сентября) события в Харьковской области.

Кадыров критикует командование и обещает вернуть оставленные города Украины

В частности, он высказался об отступлении Вооруженных сил РФ к в Харьковской области под натиском ВСУ и оставление ими Купянска, Изюма, Балаклеи и других населенных пунктов.

Отметим, что в своем субботнем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате контрнаступления ВСУ отвоевали более двух тысяч квадратных километров территории.

Возвращаясь к спичу Кадырова, то он пообещал выходить на руководство Вооруженных сил и страны, если в проведение СВО в кратчайшие сроки не будут внесены изменения.

"Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение специальной военной операции, я буду вынужден выходить на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, "офигенная" я бы сказал", - отметил глава Чечни.

Кроме того, он "официально заявил", что "все эти города будут возвращены обратно", а на тех территориях "уже находятся наши ребята". Кадыров также добавил, что на юг Украины "готовы выехать еще 10 тысяч бойцов".

"В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты", - отметил чеченский лидер.

Помимо этого, Кадыров отметил, что оборонным ведомством Российской Федерации были допущены ошибки и выразил уверенность, что в ведомстве из этих ошибок будут сделаны правильные выводы.

"Я не стратег, как в министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, то это может не нравиться. Но я люблю говорить правду. Мы разговаривали с командующими на фронтах", - добавил глава Чеченской республики.

В завершении послания Рамзан Кадыров заверил, что при любых раскладах "Россия победит", а "натовское оружие будет подавлено духом наших бойцов".

"От нашего появления уже дрожат руки и ноги", - резюмировал чеченский лидер.