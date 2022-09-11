Энергетически трезвая мэрия Парижа будет отключать Эйфелеву башню на час раньше обычного
Мэрия Парижа готова заявить о сокращении ночного освещения Эйфелевой башни чуть более чем на час в рамках своего плана энергетической трезвости.
Сам план готовят представить во вторник, сообщает окружение мэра французской столицы Анны Идальго.
Эйфелева башня, которая является одним из самых посещаемых памятников в мире, теперь будет выключена в 23:45, ко времени убытия последнего посетителя. Ранее, башню выключали в час ночи.
Мерцание Эйфелевой башни происходит каждый вечер с наступлением темноты, в начале каждого часа, в течение пяти минут. В четверг вечером эту анимацию отменили в честь королевы Елизаветы II, которая умерла в тот же день, и башня погасла в полночь вместо 01:00.
Ночное освещение составляет 4% годового потребления памятника, подтвердил ее оператор SETE.
«Это в высшей степени символический жест участия в осознании энергетической трезвости, которую мы должны продемонстрировать», — заявил Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, в интервью AFP.
La Dame de Fer, шедевр инженера Гюстава Эйфеля, воздвигнутый 133 года назад, в начале 2022 года вернулся к уровню посещаемости, существовавшему до начала пандемии коронавируса, с более чем 20 000 посетителей в день.
Опубликовано: Тарас Медведев
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