Энергетически трезвая мэрия Парижа будет отключать Эйфелеву башню на час раньше обычного

Мэрия Парижа готова заявить о сокращении ночного освещения Эйфелевой башни чуть более чем на час в рамках своего плана энергетической трезвости.

Сам план готовят представить во вторник, сообщает окружение мэра французской столицы Анны Идальго.

Эйфелева башня, которая является одним из самых посещаемых памятников в мире, теперь будет выключена в 23:45, ко времени убытия последнего посетителя. Ранее, башню выключали в час ночи.

Мерцание Эйфелевой башни происходит каждый вечер с наступлением темноты, в начале каждого часа, в течение пяти минут. В четверг вечером эту анимацию отменили в честь королевы Елизаветы II, которая умерла в тот же день, и башня погасла в полночь вместо 01:00.

Ночное освещение составляет 4% годового потребления памятника, подтвердил ее оператор SETE.

«Это в высшей степени символический жест участия в осознании энергетической трезвости, которую мы должны продемонстрировать», — заявил Жан-Франсуа Мартинс, президент SETE, в интервью AFP.

La Dame de Fer, шедевр инженера Гюстава Эйфеля, воздвигнутый 133 года назад, в начале 2022 года вернулся к уровню посещаемости, существовавшему до начала пандемии коронавируса, с более чем 20 000 посетителей в день.