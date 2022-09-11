Долголетие королевы: Елизавета II всю жизнь на завтрак ела одно и то же блюдо

Бывший личный повар королевской семьи раскрыл тайну секретного блюда монаршей особы, дожившей до 96 лет.

Повар Даррен Макгрейди готовил для королевской семьи свыше 15 лет. Как сообщает "Киноафиша" со ссылкой на "Новый очаг", он придумал немало изысканных блюд для Елизаветы II и принца Филиппа, а также для принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри.

После отставки Даррен уехал в США и открыл свой ресторан. А еще - издал несколько книг, в которых раскрыл секреты королевской кухни.

Макгрейди написал, что его всегда удивляла одна привычка королевы. С раннего детства Елизавета по утрам ела бутерброды с джемом из свежей клубники, и пила чай Earl Grey.

Повар уточнил: секрет любимого завтрака королевы прост. Это - подсушенный в тостере пшеничный хлеб, толстый слой масла и джем из клубники.

Иногда королева могла попросить добавить еще один ингредиент – взбитые сливки.