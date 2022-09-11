Анастасия Заворотнюк попала в черный список США
Актриса пыталась построить карьеру в Америке в сфере недвижимости, и при этом нарушила закон.
Бывший муж актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков раскрыл неизвестную стницу биографии звезды.
Как выяснилось, артистка в свое время пыталась построить в США карьеру в сфере недвижимости. Но после одной истории попала в черный список этой страны.
Дело в том, что одна из сделок была проведена с поддельными документами.
«Я дал ей денег на ее бизнес в Америке. Настя занялась недвижимостью, однако ее потом посадили в тюрьму - за подделку документов. Когда я с помощью своих адвокатов вытащил Настю оттуда, ей указали на дверь. То есть, выгнали из страны», – цитирует Стрюкова КП.
Из-за этой истории Заворотнюк не могла больше въехать в США, потому и не полетела в Штаты, когда заболела онкологией.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж