Анастасия Заворотнюк попала в черный список США

Актриса пыталась построить карьеру в Америке в сфере недвижимости, и при этом нарушила закон.

Бывший муж актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков раскрыл неизвестную стницу биографии звезды.

Как выяснилось, артистка в свое время пыталась построить в США карьеру в сфере недвижимости. Но после одной истории попала в черный список этой страны.

Дело в том, что одна из сделок была проведена с поддельными документами.

«Я дал ей денег на ее бизнес в Америке. Настя занялась недвижимостью, однако ее потом посадили в тюрьму - за подделку документов. Когда я с помощью своих адвокатов вытащил Настю оттуда, ей указали на дверь. То есть, выгнали из страны», – цитирует Стрюкова КП.

Из-за этой истории Заворотнюк не могла больше въехать в США, потому и не полетела в Штаты, когда заболела онкологией.