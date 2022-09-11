Китай испытал гигантский беспилотник на солнечных батареях с размахом крыльев 50 метров

В настоящее время беспилотники успешно используются как в гражданских, так и в военных целях. Однако конструкторы машин этого типа часто сталкиваются со стеной — время работы машины зависит от топлива или аккумулятора на борту.

Китайские инженеры следят за солнцем, а точнее солнечной энергией, которая может питать самолет во время его полетов.

Дрон с Дальнего Востока — Qimingxing 50, в переводе "Утренняя звезда 50". Он является результатом долгой работы AVIC — корпорации авиационной промышленности Китая. Агрегат имеет два корпуса и шесть электродвигателей с питанием от панелей, расположенных на крыльях.

Первый прототип имел ширину 28 метров, весил всего 18,9 килограмма и совершил свои первые полеты в 2018 году. В настоящее время испытываемый беспилотник намного больше, с размахом крыльев впечатляющих 50 метров. Для сравнения — у популярного самолета Airbus A320 крылья чуть больше 35 м.

Первый испытательный полет Qimingxing 50 длился 26 минут, и он успешно приземлился в аэропорту китайской провинции Шэньси. Команда инженеров подтвердила, что все системы работают должным образом. В конечном итоге дрон может провести в воздухе дни или даже месяцы.

Впрочем, до рекордсмена аппарату из Китая еще далеко. Концерн Airbus уже какое-то время тестирует в Аризоне аналогичный беспилотник под названием Zephyr S. Машина с 25-метровыми крыльями уже успела добиться впечатляющего результата — 64 дня в воздухе. Это испытание побило рекорд самого продолжительного полета без посадки в истории, но, к сожалению, дрон разбился до того, как был побит рекорд.

Дроны на солнечных батареях — это концепция, которая существует уже некоторое время. Обычно они максимально легкие, но в то же время должны иметь большой размах крыльев. Благодаря этому на них можно разместить как можно больше силовых щитов.

Многие конструкции не очень устойчивы к непогоде, поэтому их чаще всего доставляют до уровня стратосферы, где вероятность штормов и других подобных явлений относительно невелика. При полете на высоте около 20 километров они могут наблюдать за большим участком земного шара и выполнять функции мини-спутников.

Эти типы машин могут использоваться для различных видов деятельности, от картографирования местности для географических целей до военной разведки, функций связи и мониторинга окружающей среды.