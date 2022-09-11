Эксперты рассказали, почему в воду для полива комнатных цветов нужно добавить лимонную кислоту

Некоторые растения отдают предпочтение слабокислым почвам, потому такой полив пойдет им на пользу.

Домашние цветы создают в доме уют и делают его красивее. Но, как и все живые существа, цветы на подоконнике требуют заботы. А еще - некоторых добавок при поливе.

Речь идет о лимонной кислоте. Дело в том, что обычно почва в горшках поливается жесткой водой, а в ней много солей.

По этой причине страдает корневая система растений, что отражается на внешнем виде цветов.

Решить эту проблему способна лимонная кислота. Для этого нужно растворить 1 чайную ложку вещества в 5 литрах воды.

Состав приготовить непосредственно перед поливом. После такой подкормки растения чувствуют себя намного лучше.

Они лучше впитывают питательные элементы, и становятся крепче. Белый налет на грунте тоже исчезает.