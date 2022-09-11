Заместитель президента компании Лукойл умер после того как выпал из окна ЦКБ

В 7:30 на улице Маршала Тимошенко возле здания ЦКБ сотрудники больницы обнаружили тело замглавы Лукойла Равиля Маганова.

67-летний бизнесмен был на излечении в этой больнице из-за болезни сердца. Причины происшедшего на данный момент неизвестны, их выясняют правоохранительные органы. Официально объявлено, что смерть наступила вследствие ран от удара о землю.

Кроме высокого поста в компании Лукойл покойный имел весьма изрядные связи в Татнефти – эту компанию возглавляет брат Равиля Маганова Наиль.