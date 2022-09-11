Заместитель президента компании Лукойл умер после того как выпал из окна ЦКБ
В 7:30 на улице Маршала Тимошенко возле здания ЦКБ сотрудники больницы обнаружили тело замглавы Лукойла Равиля Маганова.
67-летний бизнесмен был на излечении в этой больнице из-за болезни сердца. Причины происшедшего на данный момент неизвестны, их выясняют правоохранительные органы. Официально объявлено, что смерть наступила вследствие ран от удара о землю.
Кроме высокого поста в компании Лукойл покойный имел весьма изрядные связи в Татнефти – эту компанию возглавляет брат Равиля Маганова Наиль.
Опубликовано: Сергей Крамич
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