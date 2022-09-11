Алла Пугачева отметила День рождения Москвы с детьми на Красной площади
Примадонна с двойняшками и своим другом, дизайнером Игорем Гуляевым, прогулялась по центру российской столицы.
Народная артистка СССР вернулась в РФ в конце августа. Алла Пугачева около полугода провела за границей, где, по ее словам, лечилась и отдыхала.
Артистка сама отвела младших детей-двойняшек в элитную гимназию 1 сентября. А также, вместе со старшей дочерью, Кристиной Орбакайте и друзьями, посетила светские мероприятия, сообщает Вокруг ТВ.
В День города Москвы звезда вместе с Лизой и Гарри появилась на Красной площади. Ее сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.
Игорь снял видеоролик о прогулке Примадонны с детьми. «Ребята, мы на Красной площади!» — сказал стилист Гарри и Лизе. «Это мы знаем», — с улыбкой ответили двойняшки.
"С любимыми и дорогими сердцу гуляем по красавице Москве!» — так подписал Гуляев публикацию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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