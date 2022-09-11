COVID никуда не ушел, новый штамм еще заразнее предыдущего
Исследования доказывают, что последний вариант омикрона ВА.4.6, даже лучше уклоняется от иммунной системы, чем доминирующий BA.5.
Сейчас на ВА.4.6 приходится 8% заражений в США. Распространение этого вируса вызывает тревогу у ученых.
Координатор Белого дома по COVID-19 доктор Ашиш Джа сказал, что COVID-19, скорее всего, останется с людьми навсегда.
Эксперты ожидают, что COVID-19 когда-нибудь станет эндемичным, то есть он регулярно будет возникать в определенных районах в соответствии с установленными закономерностями.
Но они не думают, что это будет очень скоро. Вероятно, COVID будет продолжать вызывать серьезные заболевания у некоторых людей.
В самом пессимистичном сценарии — новый вариант и поздние бустерные вакцины — ученые прогнозируют 1,3 миллиона госпитализаций и 181 тысячу смертей с августа 2022 года по май 2023 года.
В самом оптимистичном сценарии — без нового варианта и ранних бустеров — ожидается немногим более половины числа госпитализаций и 111 тысяч смертей.
Эрик Тополь, глава Исследовательского трансляционного института Скриппса, сказал, что мир, вероятно, будет продолжать наблюдать повторяющиеся всплески до тех пор, пока не будет налажена разработка вакцин следующих поколения и их распределения на справедливой основе.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж