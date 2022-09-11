COVID никуда не ушел, новый штамм еще заразнее предыдущего

Исследования доказывают, что последний вариант омикрона ВА.4.6, даже лучше уклоняется от иммунной системы, чем доминирующий BA.5.

Сейчас на ВА.4.6 приходится 8% заражений в США. Распространение этого вируса вызывает тревогу у ученых.

Координатор Белого дома по COVID-19 доктор Ашиш Джа сказал, что COVID-19, скорее всего, останется с людьми навсегда.

Эксперты ожидают, что COVID-19 когда-нибудь станет эндемичным, то есть он регулярно будет возникать в определенных районах в соответствии с установленными закономерностями.

Но они не думают, что это будет очень скоро. Вероятно, COVID будет продолжать вызывать серьезные заболевания у некоторых людей.

В самом пессимистичном сценарии — новый вариант и поздние бустерные вакцины — ученые прогнозируют 1,3 миллиона госпитализаций и 181 тысячу смертей с августа 2022 года по май 2023 года.

В самом оптимистичном сценарии — без нового варианта и ранних бустеров — ожидается немногим более половины числа госпитализаций и 111 тысяч смертей.

Эрик Тополь, глава Исследовательского трансляционного института Скриппса, сказал, что мир, вероятно, будет продолжать наблюдать повторяющиеся всплески до тех пор, пока не будет налажена разработка вакцин следующих поколения и их распределения на справедливой основе.