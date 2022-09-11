76-летний пациент умер после 850 дней на ИВЛ из-за COVID

К 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, тогда 74-летний Марк Левитин уже перенес рак легких и инсульт.

Врачи уже предупреждали, что пожилые люди с такой историей болезни особенно уязвимы для вируса, поэтому родственники просили мужчину оставаться дома.

Через некоторое время он не выдержал такого затворничества и зашел в Starbucks неподалеку от дома. Там было много людей.

Через некоторое время самочувствие мужчины ухудшилось. Пульсоксиметр показал уровень кислорода в крови всего в 85%.

Его сын Альберт, телепродюсер, отвез его в отделение неотложной помощи Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке. Больница была переполнена пациентами и врачами в защитных костюмах, и потребовались часы, чтобы кто-то его увидел.

В ту ночь у него был положительный результат на COVID. Шесть дней спустя, когда его уровень кислорода еще больше упал, врачи решили интубировать его и вызвать кому.

Левитин стабилизировался и выздоровел от COVID, но он оставался слишком ослабленным, чтобы отключиться от аппарата ИВЛ. Через шесть месяцев его вывели из комы и в конце концов перевели в другую больницу, ближе к его дому в Нью-Джерси.

После 850 дней на искусственной вентиляции легких Левитин умер от сердечного приступа.