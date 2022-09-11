Совместную прогулку с Кейт Миддлтон, принцем Гарри и Меган Маркл организовал принц Уильям

Принц Уильям сыграл решающую роль в субботнем воссоединении Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл.

Королевские пары вышли за пределы Виндзорского замка, чтобы поприветствовать представителей общественности и посмотреть на цветы, оставленные в честь королевы Елизаветы II.

И Маркл, и Миддлтон были одеты в черные платья, а их мужья — в темно-синие костюмы с черными галстуками.

Воссоединение между парами, однажды названное британской прессой «великолепной четверкой», произошло после того, как Уильям в последний момент пригласил своего брата и невестку.

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил The Times of London, что принц Уэльский посчитал это важной демонстрацией единства в невероятно трудное время для семьи.

По сообщению издания, для того, чтобы четверка снова собралась вместе на публике, потребовались длительные переговоры, в результате которых их появление в Виндзорском замке было отложено на 45 минут.

Ходили давние слухи о разладе между герцогом и герцогиней Сассекскими и Уильямом с Миддлтон.

После того, как Гарри и Маркл отступили от королевской жизни в январе 2020 года и взрывного интервью с Опрой Уинфри в следующем году отношения пары с королевскими родственниками Гарри казались натянутыми.

Маркл и Гарри, которые изначально приехал в Великобританию из США для благотворительной деятельности до смерти королевы, находятся в их старой резиденции Frogmore Cottage.

Оно расположено в поместье Короны в Виндзоре, куда Миддлтон и Уильям недавно переехали со своими детьми.