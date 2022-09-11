Минфин США предложил создать коалицию для помощи в восстановлении Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу подчеркнула необходимость создания широкой коалиции партнеров для помощи Украине в восстановлении.

Он призвала особое внимание краткосрочным высокоэффективным проектам. По ее мнению, партнерам необходимо оперативно предоставить стране экономическую помощь.

Йеллен также выразила поддержку усилиям Украины по разработке программы макроэкономических реформ, поддерживаемой финансированием Международного валютного фонда.

Украина, которой предстоит выплата основной суммы долга в размере 635 млн долларов по предыдущим кредитам МВФ, начиная со следующей недели, надеется вскоре получить подробную информацию о формате новой поддержки со стороны глобального кредитора.

Соединенные Штаты предоставляют Украине гранты, которые к концу сентября составят до 8,5 млрд долларов.

Администрация Байдена также запрашивает у Конгресса дополнительные 4,5 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить ее насущные потребности в ближайшие месяцы.

Во время виртуальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Йеллен наметила следующие шаги по введению ценового предела Большой семерки на российскую нефть, призванного оказать понижательное давление на мировые цены на энергоносители и сократить доходы России.

Всесторонняя оценка ущерба и потребностей Украины показала, что восстановление страны может стоить почти 350 млрд долларов, что примерно в 1,6 раза превышает ее ВВП в 2021 году.