США объяснили, как будет работать ограничение цен на российскую нефть

Министерство финансов США опубликовало примерные рекомендации по соблюдению предложенного ограничения цены на российскую нефть, уделив особое внимание документации, необходимой частному сектору для соблюдения программы.

Руководство выпущено Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

Согласно этому документу, частные компании должны обеспечить ограничение, получив подтверждение того, что российская нефть продается по цене, не выше установленной.

Руководство предназначено для страховых компаний и финансовых фирм, которые участвуют в международной торговле нефтью.

Ограничение должно быть введено 5 декабря для сырой нефти и 5 февраля для нефтепродуктов в соответствии с запретом Европейского Союза на услуги, связанные с морской нефтью и нефтепродуктами.

Программа будет опираться на процесс ведения учета и аттестации, который позволит каждой стороне в цепочке поставок морской российской нефти продемонстрировать или подтвердить, что нефть была приобретена по цене или ниже предельной цены.

Товарные брокеры и нефтеперерабатывающие предприятия, должны сохранять и предоставлять по мере необходимости документы, свидетельствующие о том, что морская российская нефть была куплена по цене или ниже предельного уровня.

Фирмы, не имеющие прямого доступа к информации о ценах, должны запросить ее, а если они не могут получить информацию о ценах, должны запросить подтверждения клиентов.