Лиз Трасс попала под шквал критики Bloomberg, которое пророчит ей позорный уход

Главред Daily Telegraph и London Evening Standard Макс Хастингс раскритиковал в Bloomberg нового британского премьер-министра.

То, что Лиз Трасс удалось прийти к власти, по мнению Хастингса, печально отразится на Великобритании и для самого премьера.

Хастингс уверен, что Трасс не справится с кризисами, которые подходят к своему пику в Британии.

Еще во время выдвижения на новый пост, бывшая глава МИД предлагала фантастические проекты налоговой реформы, которые высмеяли ее конкуренты.