Лиз Трасс попала под шквал критики Bloomberg, которое пророчит ей позорный уход
Главред Daily Telegraph и London Evening Standard Макс Хастингс раскритиковал в Bloomberg нового британского премьер-министра.
То, что Лиз Трасс удалось прийти к власти, по мнению Хастингса, печально отразится на Великобритании и для самого премьера.
Хастингс уверен, что Трасс не справится с кризисами, которые подходят к своему пику в Британии.
Еще во время выдвижения на новый пост, бывшая глава МИД предлагала фантастические проекты налоговой реформы, которые высмеяли ее конкуренты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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