Останки принца Филиппа, мужа Елизаветы II, могут эксгумировать и переместить

Государственные похороны королевы Елизавет состоятся в Вестминстерском аббатстве, в котором долго время проводятся коронации и захоронения.

А часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будет проведена служба на могиле для членов семьи, прежде чем королева будет погребена в Мемориальной часовне короля Георга VI.

Там находятся останки ее родителей, короля Георга VI и королевы Елизаветы, королевы-матери, а также ее сестры, принцесса Маргарет.

В 2021 году умер муж Елизаветы, принц Филипп. Его похоронили в часовне Святого Георгия, но в Королевском склепе.

Сообщается, что есть планы эксгумировать останки принца Филиппа и переместить его в то же место упокоения, которое королева Елизавета вскоре займет рядом со своими ближайшими родственниками.

Перемещение мест захоронения и королевских останков не является новой концепцией. Отец королевы Елизаветы, король Георг VI, первоначально был похоронен в Королевском склепе, а в 1969 году был перенесен в новую часовню.

В 2002 году там же были похоронены мать королевы и принцесса Маргарет.

У британцев и иностранных гостей будет некоторое время, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II, прежде чем состоятся какие-либо похороны. В течение недели гроб королевы будет находиться в Вестминстер-холле Вестминстерского дворца.