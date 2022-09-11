Глава комитета по обороне Бундестага: Германия должна немедленно поставить Киеву БМП Marder и танки Leopard-2
Председатель комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью агентству DPA заявила, что Германия должна немедленно внести свой вклад в успех Украины и предоставить ей больше оружия.
По ее словам, в их число должны войти бронированные автомобили, БМП Marder и танки Leopard 2. В то же время политик призвала не тратить время.
По ее оценке, военные успехи украинской армии и первые отвоеванные территории на востоке страны показывают, насколько велика воля Украины к борьбе и насколько безоговорочным является стремление отбить занятые районы.
Она подчеркнула, что поэтому "имеет ключевое стратегическое значение, чтобы Запад сейчас и немедленно предоставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение".
Голос Штрак-Циммерманн не одинока. В том же духе высказалась и политик от "зеленых" Агнешка Брюггер. Эксперт по вопросам обороны считает, что, особенно в области противовоздушной обороны, транспорта, артиллерии и средств защиты, Германия должна сделать все, что в ее силах.
Агнешка Брюггер также признала, что нынешние успехи украинской армии показывают, что современное оружие позволяет освобождать оккупированные территории.
Опубликовано: Николай Скира
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