Генерал ВС США в отставке Ходжес призвал искать начало конца России

По заявлению Ходжеса, коллективный Запад обязан положить начало конца РФ в ее нынешнем виде

Генерал уверен, что страны НАТО смогут решить эту задачу.

При этом он отмечает, что не следует ограничиваться полумерами, как при развале СССР, а необходимо искоренить Россию, как сверхдержаву.

Отметим, что слово в слово ту же версию озвучил сегодня глава СНБО Украины Данилов. Он предлагает не останавливаться на возвращении Донбасса и Крыма, а провести демилитаризации России.