Генерал ВС США в отставке Ходжес призвал искать начало конца России
По заявлению Ходжеса, коллективный Запад обязан положить начало конца РФ в ее нынешнем виде
Генерал уверен, что страны НАТО смогут решить эту задачу.
При этом он отмечает, что не следует ограничиваться полумерами, как при развале СССР, а необходимо искоренить Россию, как сверхдержаву.
Отметим, что слово в слово ту же версию озвучил сегодня глава СНБО Украины Данилов. Он предлагает не останавливаться на возвращении Донбасса и Крыма, а провести демилитаризации России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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