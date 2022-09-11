Албания сообщила о новой кибератаке из Ирана, на этот раз – на пограничные системы

Министерство внутренних дел Албании заявило, что одна из ее пограничных систем подверглась кибератаке, которая исходила из того же иранского источника, что и предыдущая.

В заявлении говорится, что накануне вечером было обнаружено, что передающая система албанской полиции подверглась кибератаке, аналогичной той, от которой правительственный портал e-Albania пострадал в июле.

Власти временно закрыли все системы, в том числе Систему управления общей информацией (TIMS), которая регистрирует въезды и выезды на пограничных переходах.

В результате как минимум на двух погранпереходах в южной части страны образовались большие очереди.

Премьер-министр Эди Рама написал в Твиттере, что это была еще одна кибератака со стороны тех же агрессоров, которые уже разоблачены и осуждены союзниками Албании и дружественными странами.

Албания, член НАТО, на этой неделе разорвала дипломатические отношения с Ираном и выслала сотрудников своего посольства. Это был первый известный случай, когда страна разорвала дипломатические отношения из-за кибератаки.

Microsoft, ФБР и другие киберэксперты помогли Албании после июльской атаки.

Правительство США в пятницу ввело санкции против спецслужб Ирана и его руководства в ответ на нападение на Албанию. НАТО и Европейский Союз также осудили нападение и поддержали действия Албании.