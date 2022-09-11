В S&P Global считают, что ситуация на Украине не убила переход к чистой энергии

Согласно новому исследованию, производство электроэнергии стало менее углеродоемким, а инвестиции в чистую энергетику выросли с момента начала конфликта на Украине.

Европейские страны, которые в последние годы возглавили переход от ископаемого топлива, теперь пытаются найти новые источники природного газа в преддверии зимы, поскольку Россия сокращает объемы поставок.

В одном из своих первых важных политических заявлений новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала одобрить увеличение бурения нефтяных скважин в Северном море и снять запрет на гидроразрыв пласта, чтобы увеличить внутренние поставки энергии на фоне резкого роста цен.

Во время недавнего визита в Канаду канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что импорт СПГ из Канады будет играть «важную роль» в энергетической стратегии его страны.

По словам исследователей S&P Global Этьена Габеля и Сичжоу Чжоу, акцент сместился в сторону энергетической безопасности с упором на обеспечение поставок ископаемого топлива.

В то время как Германия перезапустила законсервированные угольные электростанции, S&P Global обнаружило, что потребление угля в мировом производстве электроэнергии снизилось в первой половине 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года.

Согласно исследованию, производство возобновляемой энергии подскочило на 17% по сравнению с прошлым годом благодаря постоянному увеличению мощностей.

Лидируют США (22%) и Китай (19%). В большинстве других регионов рост составил в среднем около 10%.