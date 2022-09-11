Экономика Китая оказалась в беде из-за замедления темпов роста и быстрого старения населения

Китай, который еще недавно стремился к мировому господству, столкнулся с серьезными экономическими проблемами.

Прогнозируемый рост китайской экономики в этом году замедлился примерно до 3%, не достигнув цели правительства в 5,5% с удручающе большим отрывом.

После десятилетий стремительного расширения это будет второй худший показатель за более чем 40 лет. Только 2020 год с его рецессией, вызванной COVID, был хуже.

Безработица среди молодых рабочих выросла до 20%. Цены на топливо растут из-за ситуации на Украине, строительная индустрия колеблется.

Жесткие меры изоляции президента Си Цзиньпина в рамках политики «нулевого COVID» вызвали хаос, в том числе раз в технологически насыщенном Чэнду с населением 21 млн человек.

Некоторые из этих проблем могут быть краткосрочными, вызванными замедлением мировой экономики и отказом Цзиньпина импортировать иностранные вакцины от COVID.

Но Китай также сталкивается с долгосрочными проблемами, которые не исчезнут, начиная со стремительного демографического спада.

По прогнозам ООН, к концу века население Китая сократится примерно на 40%, с 1,4 млрд человек до 800 млн или около того.

Сокращение населения связано с низкой рождаемостью, что также означает, что население Китая стареет, а рабочая сила сокращается. К 2050 году более четверти населения будет старше 65 лет.