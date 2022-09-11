Экономика Китая оказалась в беде из-за замедления темпов роста и быстрого старения населения
Китай, который еще недавно стремился к мировому господству, столкнулся с серьезными экономическими проблемами.
Прогнозируемый рост китайской экономики в этом году замедлился примерно до 3%, не достигнув цели правительства в 5,5% с удручающе большим отрывом.
После десятилетий стремительного расширения это будет второй худший показатель за более чем 40 лет. Только 2020 год с его рецессией, вызванной COVID, был хуже.
Безработица среди молодых рабочих выросла до 20%. Цены на топливо растут из-за ситуации на Украине, строительная индустрия колеблется.
Жесткие меры изоляции президента Си Цзиньпина в рамках политики «нулевого COVID» вызвали хаос, в том числе раз в технологически насыщенном Чэнду с населением 21 млн человек.
Некоторые из этих проблем могут быть краткосрочными, вызванными замедлением мировой экономики и отказом Цзиньпина импортировать иностранные вакцины от COVID.
Но Китай также сталкивается с долгосрочными проблемами, которые не исчезнут, начиная со стремительного демографического спада.
По прогнозам ООН, к концу века население Китая сократится примерно на 40%, с 1,4 млрд человек до 800 млн или около того.
Сокращение населения связано с низкой рождаемостью, что также означает, что население Китая стареет, а рабочая сила сокращается. К 2050 году более четверти населения будет старше 65 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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