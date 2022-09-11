Следы жизни на Марсе можно обнаружить на глубине от 2 метров

Специалисты НАСА проанализировали данные о космическом излучении на поверхности Марса и пришли к выводу, что для обнаружения на планете следов жизни марсоходам нужно копать гораздо глубже чем сейчас.

Марсоход Curiosity берет образцы породы планеты с глубины всего 5 см, но это крайне мало, для того чтобы найти хоть какие-то следы деятельности микроорганизмов, согласно расчетам американских ученых, опубликованных в издании Astrobiology, минимальная глубина поиска должна составлять не менее 2 м.

В публикации приводятся расчеты воздействия ионизирующего излучения на различных глубинах подповерхностного слоя планеты. На глубине 5 см следы деятельности микроорганизмов исчезнут спустя 20 млн лет после их гибели. Жизнь на Марсе, если и существовала, то миллиарды лет назад. Для поиска следов ее деятельности и требуется углубляться на метры.