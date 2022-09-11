Греция отказалась отправлять на Украину ЗРК С-300
Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не будет отправлять на Украину для ВСУ зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит».
11 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе пресс-конференции в городе Салоники ответил на вопрос представителей прессы касательно поставок киевскому режиму российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и БМП-1.
Мицотакис заявил, что Греция не отправит на Украину ЗРК С-300, так как не видит необходимости жертвовать собственной обороноспособностью ради киевского режима, но несколько единиц старых советских бронетранспортёров греческая сторона все же готова включить в пакет военной помощи для ВСУ, однако при условии, что взамен получит новые немецкие боевые машины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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