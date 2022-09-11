Шинн Фейн отказалась от церемонии провозглашения Карла III королем
Лидер Ирландской республиканской партии Шинн Фейн воздержалась от участия в церемонии провозглашения королем Карлом III, заявив, что она была «для тех, кто политически предан Короне».
После Лондона в субботу Карл III был официально провозглашен королем в воскресенье утром на церемониях в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте.
Шинн Фейн, которая выступает за воссоединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия, не присутствовала на церемонии, но сообщила, что представители партии будут присутствовать на других мероприятиях в рамках траура после смерти королевы Елизаветы II.
Ожидается, что в понедельник вице-председатель партии Мишель О'Нил примет участие в очередной церемонии в Ассамблее, посвященной кончине королевы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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