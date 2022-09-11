Лиз Трасс раскритиковали за пиар во время турне Карла III

Премьер-министра подозревают в том, что он хотел воспользоваться поездкой Карла III в четыре страны, составляющие Соединенное Королевство, что побудило Даунинг-стрит отреагировать.

Планируемое присутствие премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на церемониях по всей стране в честь памяти Елизаветы II вызвало критику в воскресенье 11 сентября в Соединенном Королевстве, что побудило Даунинг-стрит заверить, что она «не сопровождала ее в этом туре неофициально».

«Премьер-министр не «сопровождает» короля, и это не «тур». Она просто будет присутствовать на церемониях», — заявила Даунинг-стрит, столкнувшись с растущими спорами, обвиняющими Лиз Трасс в желании воспользоваться случаем в политических целях.

Накануне Даунинг-стрит сообщила, что Лиз Трасс, назначенная Елизаветой II премьер-министром только во вторник, «(присоединится) к королю, когда он возглавит национальный траур в Соединенном Королевстве, посетив церемонии медитации в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе».

Эта идея вызвала у некоторых удивление, пишет Guardian, перед лицом подозрений, что премьер-министр пользуется возможностью, чтобы продвинуть себя.

«Я вижу, как это помогает Лиз Трасс. Я не понимаю, как это помогает королю Карлу», — добавил репортер Financial Times Генри Манс.

«Атмосферу доброжелательности, увиденную вчера за пределами дворца, будет сложно воссоздать, если политик присутствует и во все вмешивается», — добавил он.

Команда премьер-министра изо всех сил пытается подавить зарождающийся спор.

«Это не обязательство. Но премьер-министр считает важным присутствовать на том, что станет важным моментом национального траура по всей Великобритании», — заявила Даунинг-стрит.