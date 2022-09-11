Визит премьер-министра Израиля в Германию связан с иранской ядерной программой

Премьер-министр Израиля Яир Лапид вылетел в Берлин в воскресенье, 11 сентября, чтобы попытаться убедить западные державы не продлевать соглашение по ядерной программе Ирана.

Яир Лапид должен встретиться в понедельник с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, главой дипломатии Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем.

Израиль, главным врагом которого является Иран, ведет энергичное дипломатическое наступление с целью убедить страны Запада, в том числе Е3 (Франция, Германия, Великобритания), выступить против возврата к соглашению по программе ядерного проекта Ирана, заключенному в 2015 году (СВПД).

Израиль считает, что соглашение, которое в настоящее время пересматривается, не остановит иранскую программу и будет способствовать отмене экономических санкций, что, по мнению еврейского государства, может позволить Тегерану увеличить финансовую поддержку своих врагов на его границах, таких как ХАМАС и Ливанская Хезболла.