МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны

МАГАТЭ заявила, что начала проведение консультаций касательно создания охранной зоны вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.

11 сентября пресс-служба Международного агентства по атомной энергии в своём аккаунте Twitter сообщила о том, что ввиду постоянных обстрелов территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, эксперты МАГАТЭ начали проводить консультации по созданию охранной зоны для обеспечения ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

Также было отмечено, что на Запорожской АЭС удалось восстановить резервную линию электропередач, что позволит перевести шестой энергоблок атомной станции в холодное состояние, что позволит снизить риск возникновения ядерной катастрофы.