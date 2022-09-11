МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны
МАГАТЭ заявила, что начала проведение консультаций касательно создания охранной зоны вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.
11 сентября пресс-служба Международного агентства по атомной энергии в своём аккаунте Twitter сообщила о том, что ввиду постоянных обстрелов территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, эксперты МАГАТЭ начали проводить консультации по созданию охранной зоны для обеспечения ядерной и физической безопасности ЗАЭС.
Также было отмечено, что на Запорожской АЭС удалось восстановить резервную линию электропередач, что позволит перевести шестой энергоблок атомной станции в холодное состояние, что позволит снизить риск возникновения ядерной катастрофы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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