Филипп Киркоров хочет заменить в Театре Наций Чулпан Хаматову
Поп-король российской эстрады в ближайшее время сыграет в одной из постановок «драматически-музыкальную роль».
Как сообщает Экспресс газета, 55-летний Филипп Киркоров готовится реализовать свои таланты в новом амплуа. Певец намерен дебютировать на сцене московского Театра Наций.
Такое заявление сделал сам поп-король российской эстрады в соцсети. По словам Филиппа Бедросовича, в ближайшее время он сыграет в одной из постановок «драматически-музыкальную роль».
Известный публицист Михаил Шахназаров считает, что Киркоров с успехом может заменить Хаматову, которая раньше служила именно в Театре Наций.
«Никак собрался Хаматову сыграть. Уверен, что все получится. Мастерство примерно на таком же уровне. Игра глазами, ладошки прижатые к груди, вздохи», — написал Шахназаров в Telegram-канале.
Пользователи Сети бурно отреагировали на эту новость. И предложили Киркорову "с Бузовой открыть свой театр", попросили "не пускать" его в театр. Были даже высказаны предположения, что якобы в театре "роли покупаются".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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