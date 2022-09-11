Филипп Киркоров хочет заменить в Театре Наций Чулпан Хаматову

Поп-король российской эстрады в ближайшее время сыграет в одной из постановок «драматически-музыкальную роль».

Как сообщает Экспресс газета, 55-летний Филипп Киркоров готовится реализовать свои таланты в новом амплуа. Певец намерен дебютировать на сцене московского Театра Наций.

Такое заявление сделал сам поп-король российской эстрады в соцсети. По словам Филиппа Бедросовича, в ближайшее время он сыграет в одной из постановок «драматически-музыкальную роль».

Известный публицист Михаил Шахназаров считает, что Киркоров с успехом может заменить Хаматову, которая раньше служила именно в Театре Наций.

«Никак собрался Хаматову сыграть. Уверен, что все получится. Мастерство примерно на таком же уровне. Игра глазами, ладошки прижатые к груди, вздохи», — написал Шахназаров в Telegram-канале.

Пользователи Сети бурно отреагировали на эту новость. И предложили Киркорову "с Бузовой открыть свой театр", попросили "не пускать" его в театр. Были даже высказаны предположения, что якобы в театре "роли покупаются".