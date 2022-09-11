Джину Лоллобриджиду после падения срочно доставили в больницу
У популярной итальянской актрисы после обследования обнаружили смещенный перелом бедра.
Звезда мирового кино Джина Лоллобриджида тяжело травмировалась при падении.
У экстренно госпитализированной 95-летней актрисы врачи диагностировали смещенный перелом бедра, сообщает Рамблер со ссылкой на Corriere della Sera.
Издание напоминает, что популярная итальянская артистка еще в 1946-1958 годах снялась в десятках картин. В их числе такие популярные ленты, как «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери». В 2018-м году она была удостоена именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
Итальянские СМИ пишут, что сейчас состояние звезды не вызывает особых опасений у медиков.
Ранее сообщалось, что в клинику был доставлен бывший ведущий автошоу Top Gear британец Джеймс Мэй. При тестировании нового авто он не справился с управлением.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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