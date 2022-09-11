Черногория планирует ввести визы для граждан России

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич допустил возможность введение визовых ограничений для россиян.

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, издание Dan, со ссылкой на источник из отдела по связям с общественностью МИД Черногории, сообщило о том, что черногорское внешнеполитическое ведомство намерено быть во всём солидарным с Европейским союзом, даже в вопросе введения ограничений на выдачу виз для граждан России.

Отмечается, что глава Министерства иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич полностью поддерживает решение ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с РФ, и в случае если черногорское правительство разделит мнение Кривокапича, в государстве фактически введут визы для россиян.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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