Черногория планирует ввести визы для граждан России
Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич допустил возможность введение визовых ограничений для россиян.
В воскресенье, 11 сентября 2022 года, издание Dan, со ссылкой на источник из отдела по связям с общественностью МИД Черногории, сообщило о том, что черногорское внешнеполитическое ведомство намерено быть во всём солидарным с Европейским союзом, даже в вопросе введения ограничений на выдачу виз для граждан России.
Отмечается, что глава Министерства иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич полностью поддерживает решение ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с РФ, и в случае если черногорское правительство разделит мнение Кривокапича, в государстве фактически введут визы для россиян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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