Садоводы рассказали, как собрать семена любимого сорта петунии, которые хочется сохранить на будущий год
Эти красивые и неприхотливые цветы радуют опытных хозяев и новичков, и разводить их совсем несложно.
Собирать семена петунии нужно в начале осени. Начинать процедуру после того, как кусты отцветут и подсохнут.
После этого нужно удалить лепестки, под ними будут маленькие зеленые коробочки.
Подождать еще пару-тройку дней, срезать ножницами или отщипнуть. Нельзя, чтобы коробочки высохли полностью - таким образом можно пропустить лучший момент сбора семян.
Срезанные коробочки нужно положить в бумажные пакеты либо конверты, оставить дозревать в темном сухом месте.
Спустя некоторое время коробочки подсохнут, потрескаются, и из них высыпятся семена. Сухие оболочки коробочек нужно выбросить, а семена - сохранить и весной посадить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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