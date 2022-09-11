Садоводы рассказали, как собрать семена любимого сорта петунии, которые хочется сохранить на будущий год

Эти красивые и неприхотливые цветы радуют опытных хозяев и новичков, и разводить их совсем несложно.

Собирать семена петунии нужно в начале осени. Начинать процедуру после того, как кусты отцветут и подсохнут.

После этого нужно удалить лепестки, под ними будут маленькие зеленые коробочки.

Подождать еще пару-тройку дней, срезать ножницами или отщипнуть. Нельзя, чтобы коробочки высохли полностью - таким образом можно пропустить лучший момент сбора семян.

Срезанные коробочки нужно положить в бумажные пакеты либо конверты, оставить дозревать в темном сухом месте.

Спустя некоторое время коробочки подсохнут, потрескаются, и из них высыпятся семена. Сухие оболочки коробочек нужно выбросить, а семена - сохранить и весной посадить.