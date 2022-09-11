Антигуа и Барбуда планирует выйти из британского Содружества наций

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил о желании выйти из британского Содружества наций после смерти Елизаветы II.

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, британский новостной телеканал ITV News, со ссылкой на премьер-министра Антигуа и Барбуда Гастона Брауна, сообщило о том, что островное государство в Карибском море планирует сменить форму правления с конституционной монархии на республику после смерти её Величества королевы Елизаветы Второй.

Отмечается, что Браун заявил о решении выхода из британского Содружества наций буквально через несколько минут после провозглашения Карла III новым царствующим монархом Антигуа и Барбуда, анонсировав проведение соответствующего референдума в течение трёх лет.