В Москве на концерте Сергея Шнурова умерла 42-летняя зрительница

Жуткая трагедия разыгралась на выступлении звезды в «Лужниках», посвященном Дню города. У поклонницы не выдержало сердце.

Как сообщает СтарХит, 42-летняя Оксана Телевева находилось на одной из трибун, и во время выступления рок-музыканта почувствовала себя плохо. Женщина потеряла сознание, и рухнула с высоты.

Пострадавшей вызвали скорую помощь, экстренно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка  сердца.

Но это не единственный несчастный случай: на этом же концерте пьяный зритель свалился на нижний ярус с 9-метровой высоты балкона.

Друзья оказали ему первую помощь, у мужчины диагностировали травму головы. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Концерт Шнурова в "Лужниках" оказался резонансным еще из-за того, что певец исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?». Общественность резко отреагировала на этот трек, его сочли провокацией. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 







 

 


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