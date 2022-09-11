В Москве на концерте Сергея Шнурова умерла 42-летняя зрительница
Жуткая трагедия разыгралась на выступлении звезды в «Лужниках», посвященном Дню города. У поклонницы не выдержало сердце.
Как сообщает СтарХит, 42-летняя Оксана Телевева находилось на одной из трибун, и во время выступления рок-музыканта почувствовала себя плохо. Женщина потеряла сознание, и рухнула с высоты.
Пострадавшей вызвали скорую помощь, экстренно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Но это не единственный несчастный случай: на этом же концерте пьяный зритель свалился на нижний ярус с 9-метровой высоты балкона.
Друзья оказали ему первую помощь, у мужчины диагностировали травму головы. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Концерт Шнурова в "Лужниках" оказался резонансным еще из-за того, что певец исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?». Общественность резко отреагировала на этот трек, его сочли провокацией.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж