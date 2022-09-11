Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области

Российские силовики смогли успешно пресечь попытку осуществления подготовленных украинскими спецслужбами терактов в Херсонской области.

В воскресенье вечером, 11 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на представителя российских силовых структур, пожелавшего сохранить анонимность, сообщило о предотвращении ряда террористических актов в Херсонской области.

Собеседник агентства уточнил, что боевики запрещённых и признанных экстремистскими на территории РФ украинских нацбатальонов «Азов» и «Правый сектор» под руководством СВО и СБУ должны были осуществить серию терактов на Херсонщине.

Российский силовик добавил, что в результате обыска был обнаружен крупный схрон со взрывчаткой, которую должны были использовать украинские диверсанты для подрыва объектов инфраструктуры в регионе.