Гроб с телом королевы Елизаветы II прибыл в Эдинбург

Гроб с телом Елизаветы II прибыл в Эдинбург. Так закончился первый этап поездки в Виндзор, где монарх будет похоронена в понедельник, 19 сентября. Дубовый гроб покинул замок Балморал в воскресенье утром.

Маршрут составил почти 300 километров. На гробу было знамя шотландских королей: дикий лев. По пути караван миновал города и поселки. Маршрут включал близлежащую деревню Баллатер, города Абердин, Данди и Перт. Люди на маршруте встречали свою королеву молча, иногда раздавались тихие аплодисменты.

Ночью тело Елизаветы II будет храниться в Холлирудхаусе, резиденции монархов в Эдинбурге, недалеко от шотландского парламента.



В понедельник пройдет торжественное шествие по знаменитой Королевской Миле, а гроб отправится в собор св. Джайлза. Шествие будут сопровождать, среди прочего, Король Карл III со своей королевой-консортом.

Новый монарх отправится в Эдинбург в понедельник в рамках операции под кодовым названием Spring Tide, то есть первого путешествия монарха по четырем странам Великобритании. В соборе св. Джайлза шотландцы смогут попрощаться с королевой.

Во вторник гроб с телом Елизаветы II будет доставлен в аэропорт Эдинбурга, а затем на авиабазу RAF Northol в Лондоне. Похороны королевы запланированы на понедельник, 19 сентября.

Королева будет упокоена в часовне св. Георгий в Виндзорском замке вместе со своими родителями Георгом VI и Елизаветой, королевой-матерью и сестрой Маргарет. Гроб с телом ее мужа, принца Филиппа , также будет перенесен на то же место.