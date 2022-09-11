Игорь Николаев решил зарегистрировать права на песню «Третье сентября»

Эта композиция Игоря Николаева, музыку к которой написал Игорь Крутой, а исполняет Михаил Шуфутинский, стала суперхитом.

Песня «Третье сентября» каждый год в начале осени набирает популярность, в интернете ей посвящают мемы, а у исполнителей - появляются ремейки.

Композитор Игорь Николаев, который написал слова к этой песне на музыку Игоря Крутого, решил монетизировать популярность трэка. Музыкант подал заявку на регистрацию бренда «Третье сентября» в Роспатент.

Когда документы будут оформлены, Игорь Николаев получит право на оказание услуг онлайн-сервисов для скачивания записанных музыки и фильмов, предоставление услуги по музыкальному образованию. Он даже сможет «заниматься музыкотерапией».

Впервые Шуфутинский исполнил «Третье сентября» в 1994-м году. Певец объяснял успех этой композиции ее душевностью. По его словам, каждый человек переживал печальное расставание, как герой этой песни.

Интерес интернета к «Третьему сентября» Михаил Шуфутинский назвал шикарной рекламой, за которую он никому ничего не должен, сообщает Рамблер.