Игорь Николаев решил зарегистрировать права на песню «Третье сентября»
Эта композиция Игоря Николаева, музыку к которой написал Игорь Крутой, а исполняет Михаил Шуфутинский, стала суперхитом.
Песня «Третье сентября» каждый год в начале осени набирает популярность, в интернете ей посвящают мемы, а у исполнителей - появляются ремейки.
Композитор Игорь Николаев, который написал слова к этой песне на музыку Игоря Крутого, решил монетизировать популярность трэка. Музыкант подал заявку на регистрацию бренда «Третье сентября» в Роспатент.
Когда документы будут оформлены, Игорь Николаев получит право на оказание услуг онлайн-сервисов для скачивания записанных музыки и фильмов, предоставление услуги по музыкальному образованию. Он даже сможет «заниматься музыкотерапией».
Впервые Шуфутинский исполнил «Третье сентября» в 1994-м году. Певец объяснял успех этой композиции ее душевностью. По его словам, каждый человек переживал печальное расставание, как герой этой песни.
Интерес интернета к «Третьему сентября» Михаил Шуфутинский назвал шикарной рекламой, за которую он никому ничего не должен, сообщает Рамблер.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж