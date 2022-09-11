Отключение электроэнергии фиксируется в некоторых областях Украины
Перебои в подаче электроэнергии или полное её отключение в некоторых областях Украины, в результате чего наблюдается задержка поездов.
В воскресенье ночью, 11 сентября 2022 года, украинское издание «Вести» сообщило о том, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины отмечаются проблемы с подачей электроэнергии, в результате чего многие населённые пункты региона остались без электричества.
Помимо прочего пресс-служба «Укрзализныця» в своём Telegram-канале сообщила, что из-за обесточивания многие поезда, отправившиеся со станции Харьков-Пассажирский прибудут в пункты назначения с существенной задержкой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж