Отключение электроэнергии фиксируется в некоторых областях Украины

Перебои в подаче электроэнергии или полное её отключение в некоторых областях Украины, в результате чего наблюдается задержка поездов.

В воскресенье ночью, 11 сентября 2022 года, украинское издание «Вести» сообщило о том, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины отмечаются проблемы с подачей электроэнергии, в результате чего многие населённые пункты региона остались без электричества.

Помимо прочего пресс-служба «Укрзализныця» в своём Telegram-канале сообщила, что из-за обесточивания многие поезда, отправившиеся со станции Харьков-Пассажирский прибудут в пункты назначения с существенной задержкой.